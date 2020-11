Vampeta arrisca palpite para SPFC x Flamengo na Copa do Brasil; confira

Confira o que os comentaristas da Jovem Pan falaram sobre o confronto entre o Tricolor paulista e o Rubro-Negro carioca

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC/Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil nesta sexta-feira, 6. São Paulo x Flamengo, Cuiabá x Grêmio, Internacional x América-MG e Palmeiras x Ceará farão os duelos nas próximas duas semanas. No programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, os comentaristas deram os seus palpites sobre quem avança para as semifinais. No entendimento de Vampeta, o clássico entre o Tricolor paulista e o Rubro-Negro carioca tem um favorito devido ao retrospecto recente.

“São Paulo, Grêmio, Internacional e Palmeiras passam. O São Paulo tira o Flamengo! Por que? Tem aquilo. O Josep Guardiola não gosta de enfrentar o Jurgen Klopp porque o jogo encaixa. E o São Paulo encaixa certinho com o Flamengo. E não é de agora, não. No ano passado, se o Antony tivesse um poder de fogo melhor, era também uma goleada no Maracanã. E o São Paulo não perde para o Flamengo desde 2017! Então, pelo retrospecto recente, meu palpite é São Paulo”, opinou o pentacampeão mundial com a seleção brasileira.

A CBF ainda não definiu as datas dos jogos entre São Paulo e Flamengo. É certo, no entanto, que o time carioca deverá ter desfalques de Pedro, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta e Isla em, no mínimo um confronto. Isto, porque a terceira e a quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 acontecem entre os dias 12 e 17 de novembro.

Confira os palpites abaixo: