Vampeta detona diretoria do Palmeiras por demitir Luxemburgo: ‘Maluquice’

Confira o motivo do comentarista da Jovem Pan ter defendido o ex-treinador do Verdão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta defendeu o trabalho de Luxemburgo à frente do Palmeiras



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, criticou a diretoria do Palmeiras por demitir o Vanderlei Luxemburgo após a derrota do time para o Coritiba, na noite da última quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Durante o programa Esporte em Discussão, nesta quinta-feira, 15, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira exaltou o trabalho feito pelo treinador no Verdão, lembrando que ele levou a equipe ao título do Campeonato Paulista. Ao todo, Luxa dirigiu a equipe palmeirense em 36 confrontos, somando 18 vitórias, 13 empates e 5 derrotas.

“O Palmeiras, do Luxemburgo, teve a segunda melhor campanha da fase de grupos do Paulista, perdendo só para o RB Bragantino. Depois, foi campeão do Paulista. O Palmeiras, hoje, tem um jogo a menos no Brasileiro e segue na disputa pelo título. O time também está vivo na Copa no Brasil e vai terminar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral. Então é maluquice! Maluquice geral”, disparou o Velho Vamp. “Você pega o aproveitamento do Luxemburgo… É de 63%! Tirando o Palmeiras, qual clube do Brasil não quer um aproveitamento desse? Líder da Libertadores, campeão paulista e vencedor de um Brasileiro há menos de dois anos. Qualquer um queria estar nesta situação. Fala isso para Internacional, Atlético-MG, Botafogo, Vasco…”, completou.

Maurício Galiotte, presidente do Aliverde, afirmou nesta quinta-feira que está em busca de um substituto para Luxemburgo que traga uma nova filosofia de jogo para o time. Vampeta, por outro lado, defende que um clube do tamanho do Palmeiras precisa estar brigando por títulos, algo que Luxemburgo estava fazendo. “Um clube como o Palmeiras… Esse negócio de conceito de jogo é balela. Time grande precisa ganhar título. O torcedor do Palmeiras é mais exigente? Mas olha a situação do Palmeiras nos últimos anos… ganhou Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista… Tem um ano que não ganha um Brasileiro. Às vezes, você implanta o modelo de jogo e não ganha título. Então, acho que foi uma atitude precipitada. Os números de Luxemburgo não são ruins. Ele teve três meses de pandemia, de ter um time sem treinar”, opinou.

Para embasar seu comentário, Vampeta recordou que outros grandes times brasileiros não estão demonstrando um futebol tão vistoso no cenário atual. “A gente vê o Flamengo, que ganha jogos nos acréscimos do segundo tempo. Foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Sport. E o Flamengo, que é todo poderoso e tem caixa, ganhou a Libertadores no sufoco, em dois minutos. Então, parece que está todo mundo jogando o fino da bola, mas não está. O time do Renato Gaúcho (Grêmio)… Ganhou a Libertadores há três anos e, depois disso, não ganhou mais nada, só Estadual. O Athletico-PR ganhou só a Sul-Americana”, arrematou.