Vampeta projeta Corinthians x São Paulo e vê clássico decisivo para futuro de Mancini; assista

Corinthians e São Paulo chegam ao clássico do próximo domingo, 2, na Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, em momentos completamente diferentes. O Timão viu a situação ficar complicada na Copa Sul-Americana após a derrota para o Peñarol, enquanto o Tricolor soma oito vitórias consecutivas, liderando os seus grupos no Estadual e na Copa Libertadores. Para o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, no entanto, não existe favorito para o Majestoso. No entendimento do ex-jogador, o fato do Alvinegro nunca ter pedido para o rival em sua nova casa equilibra o confronto. Ainda assim, ele acredita que uma derrota pode decretar o fim da passagem de Vagner Mancini pela equipe do Parque São Jorge.

“Esse tabu pesa muito. O São Paulo já vai esquecer a Libertadores, a sequência de vitórias e vai lembrar do tabu na arena em Itaquera. Não tem favorito. Quando chega em clássico, não tem”, disse Vampeta, ao longo da programação da Jovem Pan. “Se o Mancini chegar até domingo e o Corinthians perder para o São Paulo, a batata dele vai assar. E vai assar pesado! E o Corinthians vai se defender ao máximo, pode ter certeza. Vai jogar fechado”, projetou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Para o comentarista, a torcida são-paulina também não pode tratar um tropeço em Itaquera como o fim do mundo. “O que não pode é chegar no clássico diante do Corinthians e, se não vencer, achar que está tudo errado. É um rival que está jogando em casa. O Corinthians não perdeu para o Santos e para o Palmeiras”, finalizou.

