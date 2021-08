Vampeta projeta CR7 ‘voando’ em retorno ao United: ‘Mais de 50 gols por ano’

O comentarista do Grupo Jovem Pan afirmou que o português irá se sentir em casa no retorno ao Old Trafford

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira, 27, que recontratou o atacante Cristiano Ronaldo após 12 anos. Como a primeira passagem do atacante pelo Old Trafford foi de sucesso, com 11 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, a expectativa para nova trajetória é alta. Um exemplo é do comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o ex-jogador afirmou que o português, de fato, irá se sentir em casa. “Primeiro, vai ter uns 50 gols a mais no ano. Ele jogou lá por muitos anos, não é um desconhecido. Ganhou o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez no United. Então, tem o Bruno Fernandes, companheiro de seleção portuguesa, e o Varane, com quem ele jogou juntos no Real Madrid. Fora Pogba, Sancho, Cavani… Então, ele vai destruir”, cravou o Velho Vamp. “A única coisa que eu sou contra é aquela cidade, que às 10 horas da manhã parece que é 23 horas. Eu prefiro estar em bairros de São Paulo, como a Vila Guilherme e Vila Maria”, completou brincando.

