Vampeta projeta Flamengo x Palmeiras e revela torcida para a final da Supercopa do Brasil 

O comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre a expectativa para o encontro entre os dois times mais badalados do futebol nacional no momento e não ficou sobre o muro ao falar para quem vai torcer; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta falou sobre a expectativa para o duelo entre Flamengo e Palmeiras



Flamengo e Palmeiras, os dois times mais badalados do futebol nacional, se enfrentam no próximo domingo, a partir das 11 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, para definir quem será o campeão da Supercopa do Brasil, torneio que reúne os últimos vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ao longo do “Esporte em Discussão” desta sexta-feira, 9, o comentarista Vampeta falou sobre as armas de Rogério Ceni e Abel Ferreira, fez uma projeção para o confronto e surpreendeu ao declarar torcida para o Alviverde paulista, principal rival do Corinthians, clube onde construiu uma bela história.

“O Palmeiras está escalando um time mais cascudo, com a intenção de bater de frente com o Palmeiras, com Weverton, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Veiga, Zé Rafael… É um time forte. Já o Flamengo vai com um meio-campo muito bom, tendo Rodrigo Caio e Willian Arão na defesa. Será um grande jogo! Mas, assim, eu vou torcer para o Palmeiras. Tem Felipe Melo, Willian… Eu tenho mais amigos lá e vou ficar na torcida”, disse o ex-jogador.

