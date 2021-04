Vinicius Júnior, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões

Atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Liverpool; Mbappé, Neymar e Marquinhos entram na seleção da rodada de ida das quartas de final

Reprodução/Liverpool Vinícius Jr. comemora durante vitória do Real Madrid sobre o Liverpool



O brasileiro Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, foi considerado pela Uefa o melhor jogador da rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na última terça-feira, o jogador revelado pelo Flamengo marcou dois dos gols com os quais o Real derrotou o Liverpool por 3 a 1, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri.

O time da rodada de ida das quartas de final da Champions é formado por Edouard Mendy (Chelsea); César Azpilicueta (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea) e Marquinhos (Paris Saint-Germain); Mason Mount (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid); Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Neymar (Paris Saint-Germain). Na próxima semana acontecem os jogos de volta das quartas de final.