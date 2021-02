Flavio Prado exalta qualidade do Flamengo: ‘É tão melhor que está ganhando pela incompetência dos outros’

Ao longo do ‘Esporte em Discussão’, os comentaristas do Grupo Jovem Pan também debateram o mérito de Rogério Ceni em um possível título do Rubro-Negro no Brasileirão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Foto: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado exaltou o Flamengo, perto de mais uma conquista no Campeonato Brasileiro



O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Internacional por 2 a 1, na tarde do último domingo, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela penúltima rodada. Agora, o Rubro-Negro depende apenas de um triunfo sobre o São Paulo, na quinta-feira, 25, para ganhar o segundo título consecutivo da competição. Mas, afinal, quais são os méritos do time carioca no torneio? No entendimento do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a qualidade do elenco é tão acima dos concorrentes que acaba escondendo algumas “bobagens” feitas pela diretoria ao longo da temporada.

“O Flamengo fez um monte de bobagem nesse ano, como, por exemplo, a demissão do Domènec Torrent. Ah, ele não estava dando certo? Sim, mas não estava indo bem por erros do próprio clube. Cometeu vários erros, tendo dificuldades também no começo do Rogério Ceni, que não foi respaldado pela diretoria. Aí, o Ceni acertou algumas coisas, como o posicionamento do Arão, a briga entre Gabriel e Pedro por uma posição. Então, o Flamengo é tão melhor que está ganhando pela incompetência dos outros. Isso mostra superioridade de elenco, sem desmerecer o trabalho de ninguém. A verdade é que o Rogério não é respaldado pelo trabalho dele, mas, mesmo assim, o Flamengo está chegando”, disse, ao longo do “Esporte em Discussão” desta segunda-feira, 22.

Já Vampeta, por sua vez, acredita que Rogério Ceni merece ser elogiado pelo trabalho feito no time. “Quando foi eliminado pela Libertadores, a culpa foi do Rogério Ceni. Quando foi eliminado na Copa do Brasil, também foi culpa dele. Agora, se ganhar o título do Brasileiro, o mérito é do elenco e não dele? Olha que coisa de louco! Se ganhar, Rogério tem os seus méritos, sim. Agora, o campeonato está em aberto. O São Paulo pode fazer uma brincadeira e atrapalhar porque briga para o Flamengo não abrir em número de taças”, comentou.

Assista ao debate abaixo: