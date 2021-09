Vampeta revela qual é o jogador do Corinthians que mais encanta: ‘Qualidade de Iniesta e De Bruyne’ 

Campeão do mundo com o Alvinegro, o comentarista do Grupo Jovem Pan comemorou a postura da diretoria corintiana do mercado da bola e fez questão de exaltar um jogador em especial

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@Corinthians Campeão do mundo com o Alvinegro, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, comemorou a postura da diretoria corintiana e fez questão de exaltar um jogador em especial



O Corinthians consagrou-se como protagonista da janela de transferências ao contratar um quarteto de peso, formado por Willian, Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes. Campeão do mundo com o Alvinegro, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, comemorou a postura da diretoria corintiana e fez questão de exaltar um jogador em especial. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o Velho Vamp ressaltou a qualidade técnica de Renato Augusto, comparando algumas características do meio-campista com a de craques, como o espanhol Andrés Iniesta e o belga Kevin De Bruyne.

“O Renato Augusto! O Brasil não foi campeão do mundo na Copa de 2018 porque ele estava machucado. Se ele estivesse 100%, a gente ganhava. Ele era o cara que dava o ‘timing’ certo para a seleção, melhorava o Neymar e fez um excelente segundo tempo contra a Bélgica. Ele joga muito! O Renato Augusto tem uma qualidade que o Iniesta e o De Bruyne têm. Claro que eles são diferentes, mas eles têm o poder do passe e de segurar a bola. Não é porque ele está no Corinthians, mas é um fato: não existe outro jogador igual a ele no futebol brasileiro. O Palmeiras e o São Paulo têm bons volantes, mas não se compara”, disse Vampeta, na última terça-feira.

Assista ao vídeo abaixo: