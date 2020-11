Zico critica Hugo Souza após falha em Flamengo x SPFC: ‘Irresponsabilidade’

‘Se quer jogar no ataque, reúne a galera em uma pelada e tenta’, disse o Galinho, que ficou muito descontente com a falha do jovem goleiro do Rubro-Negro

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Alexandre Durão/Estadão Conteúdo Zico detonou Hugo Souza pela falha em Flamengo x São Paulo



Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, criticou o goleiro Hugo Souza pela falha na partida contra o São Paulo, que resultou na derrota do time carioca no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No entendimento do Galinho, o jovem arqueiro foi “irresponsável” ao tentar driblar Brenner dentro da área – ele acabou sendo desarmado e sofreu o gol que decretou o revés do time rubro-negro. Para o ex-jogador, o lance não pode ser classificado como um simples erro ou uma falha pontual.

“Foi um jogo em que os dois goleiros foram decisivos. O Volpi, com grandes defesa. O Hugo, por conta de um erro clamoroso. Eu não considero erro. Erro é de passe, de chute, de cabeceio. É tentar fazer algo que é o melhor e não dar certo. Eu sei bem o que é erro porque eu sou massacrado até hoje por um pênalti na Copa do Mundo. Erro é diferente de irresponsabilidade. Tem certas posições em que você sabe a responsabilidade que tem… Quando o goleiro escolhe sua posição, sabe os riscos que vai correr. O Rogério Ceni defende a saída bom a bola, falou que é importante saber jogar com os pés”, disse Zico em um vídeo no seu canal do YouTube.

“Uma coisa é saber jogar com os pés, ter um bom passe, lançamentos, outra coisa é querer fazer coisas que os atacantes fazem dentro da própria área. Ali, você perde a bola e o outro time está dentro do gol. Isso eu chamo de irresponsabilidade. O Hugo é promissor, tem qualidade, mas já tem antecedentes. No jogo contra o Athletico, ele também perdeu, mas o juiz deu um falta que não houve”, complementou o Galinho.

Zico ainda relembrou que o Kashima Antlers, time do qual é dirigente no Japão, chegou a perder um título por causa de um lance parecido. “Então, tem que estar atento. Se quer jogar no ataque, reúne a galera em uma pelada e tenta. No amistoso, no recreativo. Mas no profissional, não pode tentar dar um drible daquele. Eu falo porque já perdi campeonato assim aqui no Japão. Nosso goleiro tentou driblar, perdemos de 1 a 0 e o adversário foi campeão. Que sirva de exemplo. É jovem, promissor, tem uma carreira brilhante e está do lado de alguém que conhece muito a posição”, encerrou.