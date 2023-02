‘Estradas desabadas, alagamentos e falta de energia elétrica’, prefeito de São Sebastião detalha situação pós fortes chuvas

Felipe Augusto pontuou que há pessoas soterradas em casa que desabaram e informou que as equipes de saúde e resgate ainda buscam feridos e sobreviventes

Reprodução/Jovem Pan News Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto concedeu entrevista exclusiva ao Fast News



Após ser a cidade de São Sebastião ser fortemente impactada pelas chuvas e ter estado de calamidade pública decretada, o prefeito Felipe Augusto concedeu entrevista ao programa Fast News e falou a respeito da atual situação da cidade – que decretou estado de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas ocorridas neste fim de semana. Segundo o político, choveu 600 milímetros de precipitação em apenas três horas. “Situação muito crítica. Chuva perdurou por toda a noite, toda a madrugada. Cidade está toda isolada. É uma situação caótica na região central”, declarou. Segundo o político, há diversos bairros que encontram-se sem energia elétrica e sem sinal de telefonia celular. O político afirmou que as ações preventivas se iniciaram no sábado a noite e o pico das chuvas – em relação a quantidade – ocorreu no início da madrugada. Augusto ressaltou que, devido a uma forte ressaca das marés, não houve um escoamento devido das águas e isso agravou a situação dos bairros. “Um detalhe: eu fiz um sobrevoo com o Corpo de Bombeiros e o que me chamou a atenção foi a quantidade de escorregamentos que foram avistados. Nesse momento, diversos escorregamentos estão acontecendo e com isso, há interrupções nas estradas. Ou seja, temos um acumulado de chuvas muito altos”, disse. O prefeito alertou que os munícipes que vivem em áreas de risco devem sair imediatamente do local pois há risco de desabamento. Questionado sobre a região Sul, Felipe afirmou que há ações descentralizadas para dar suporte às quedas de casas registradas na região. “Por exemplo, lá na Vila Saí, estamos contabilizando até agora cerca de 50 casas que foram ao chão. Nessas casas, ainda há muita gente embaixo. Ou seja, que lutam pela vida. A grande dificuldade é chegar a essas casas, as equipes de saúde não chegam e quem está lá não está conseguindo acessar os pontos de atendimento”, pontuou o político. Augusto também afirmou que há muitos casos de notificações de possíveis mortes, mas que ainda não houve confirmação oficial de nenhuma delas.