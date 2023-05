Exclusivo: Ministro da Agricultura fala sobre MST, demarcação de terras indígenas e relações comerciais entre Brasil e China

O programa Hora H do Agro deste sábado, 6, conversou com exclusividade com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro demarcação de terras indígenas , suplementação de recursos do Plano Safra atual e uso do yuan como moeda nas relações comerciais entre Brasil e China estiveram entre os temas abordados. No encontro, também foram discutidos os efeitos da crise bancária dos Estados Unidos no Brasil. Isso porque há dúvidas se mais bancos regionais podem entrar em colapso. Em dois meses, três instituições já faliram e, nesta semana, as ações do PacWest amargaram perdas depois da notícia de que o banco regional estaria passando por dificuldades financeiras e analisava uma possível venda.

Outro tema abordado foi as máquinas e caminhão autônomos apresentados durante a Agrishow 2023. A feira, que aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é uma das maiores de tecnologia agro da América Latina. Lá, alguns dos destaques foram os pulverizadores autônomos da John Deere e da Jacto, além do primeiro caminhão autônomo para o agro da Volkswagen.

Crise bancária nos EUA não acabou: entenda os efeitos no Brasil

A crise bancária nos Estados Unidos ainda não acabou? Há dúvidas no mercado se mais bancos regionais podem entrar em colapso. Em dois meses, três já faliram e, nesta semana, as ações do PacWest amargaram perdas depois da notícia de que ele estaria passando por dificuldades financeiras e analisava uma possível venda. Na sexta-feira, a recuperação veio, com alta de mais de 40% nas ações. O head de macroeconomia da ASA Investments, Fabio Kanczuk, analisou o tema. O problema nos bancos vai contribuir com a recessão na maior economia do mundo? E como fica o Brasil neste contexto? Confira as respostas no vídeo:

Conheça as máquinas e caminhão autônomos que trabalham no agro

O primeiro caminhão autônomo para o agro da Volkswagen foi um dos destaques da Agrishow deste ano. A feira, que aconteceu em Ribeirão Preto (SP), é a maior de tecnologia agro da América Latina. O automóvel é capaz de trafegar sem a atuação direta de um motorista e pode ser utilizado nas lavouras de cana-de-açúcar, trabalhando junto das colheitadeiras na operação de transbordo. O programa deste sábado destacou que a tecnologia permite que o operador mantenha o caminhão na trajetória pré-programada, faça o controle da velocidade, reconheça placas de sinalização, obstáculos e até pedestres. Ele também é equipado com um sistema de geo-posicionamento em tempo real, câmeras que substituem os retrovisores e pneus que reduzem a compactação do solo. Mesmo com o modo de condução autônoma ativado, o motorista tem o domínio de tudo e a qualquer momento, podendo desativar o piloto automático e assumir novamente o controle do veículo.

As máquinas agrícolas autônomas também se destacaram. A empresa John Deere, por exemplo, trouxe pela primeira vez ao país o pulverizador autônomo GUSS, que não necessita da presença do operador. Um único funcionário pode monitorar e controlar de forma remota a aplicação dos defensivos de até oito equipamentos em pomares como citrus, café, maçã e outras culturas. A Jacto também apresentou um pulverizador autônomo, onde o operador pode realizar as atividades no campo com até quatro equipamentos de forma remota.

Ministro da Agricultura responde dúvidas sobre MST, terras indígenas, Plano Safra e China

O Hora H do Agro conversou com exclusividade com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Um dos destaques sinalizados pelo ministro é que, na próxima segunda-feira, será anunciada a suplementação de R$ 200 milhões para a equalização do Plano Safra atual. Segundo Fávaro, esse volume para equalização de juros permitirá que os agricultores consigam R$ 8,4 bilhões em crédito rural para o Moderfrota, irrigação e linhas de custeio e pré-custeio. Confira!