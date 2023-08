Falta de combustíveis, eleição na Argentina, Super El Niño e crise do leite; veja os destaques do Hora H do Agro

Petrobras deixou de seguir a referência das cotações do mercado internacional e desincentivou as empresas a importarem subprodutos; agro brasileiro está de olho nas primárias que serão realizadas no país vizinho

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/08/2023 Pesquisa realizada pela consultoria Posto Seguro revelou que os principais Estados brasileiros já apresentam restrição de combustíveis



O Hora H do Agro deste sábado, 12, mostrou que já há restrição de combustíveis, como diesel e gasolina, nos postos da maioria dos Estados brasileiros. A consultoria Posto Seguro revela que a situação ocorre devido à mudança na política de preços da Petrobras, que deixou de seguir a referência das cotações do mercado internacional e desincentiva as empresas a importarem os subprodutos. As eleições primárias na Argentina, uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência do país em cada partido político, também esteve em destaque. O candidato que vencer a disputa nos próximos meses terá um grande desafio econômico pela frente, com inflação acima de 100%, pobreza que atinge quase 40% da população e insegurança alimentar. No programa, a jornalista Kellen Severo também destacou a disparada nas chances de um Super El Niño ocorrer e também a crise do setor leiteiro. Isso porque há uma “enxurrada” de leite do Mercosul entrando no Brasil sem pagamento de taxa. Parlamentares do agro classificaram a situação como “importações predatórias”.

Falta de combustível? Brasil já tem restrição de diesel e gasolina nos postos

Uma pesquisa realizada pela consultoria Posto Seguro revelou que os principais Estados brasileiros já apresentam restrição de combustíveis. A situação ocorre devido à mudança na política de preços da Petrobras, que deixou de seguir a referência das cotações do mercado internacional. Ao programa Hora H do Agro, o CEO da Posto Seguro, Nelio Wanderley, explica que os preços praticados pela estatal estão mais baixos que no mercado internacional, o que desincentiva as empresas a importarem. Para o diesel, por exemplo, a consultoria estima uma defasagem entre R$ 0,90 e R$ 1,20 por litro de diesel.

“Enxurrada” do Mercosul: por que o Brasil está sendo inundado pelo leite estrangeiro?

O produtor de leite brasileiro está sentindo os efeitos do aumento expressivo das importações do produto vindo de países do Mercosul, uma verdadeira enxurrada. Dados da Embrapa Gado de Leite revelam que as importações de leite e derivados pelo Brasil de janeiro a junho de 2023 atingiram o maior volume em pelo menos 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações estão quase três vezes maiores. O programa deste sábado destacou que parlamentares da bancada do agro classificaram a situação como uma “importação predatória”. O deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) deve entrar com requerimento para excluir o leite de produtos do Mercosul que entram no Brasil sem pagar taxas. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo deverá comprar leite em pó a preço de varejo para ajudar o setor. Confira a análise do pesquisador e economista da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho.

Eleição na Argentina: quem é quem na disputa à presidência

No domingo, dia 13, acontecem as eleições primárias na Argentina, uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência do país em cada partido político. Após essa definição, os argentinos voltam às urnas para o primeiro turno das eleições, que ocorrerá em 22 de outubro; e em 29 de novembro, se houver um segundo turno. O candidato que vencer a disputa nos próximos meses terá um grande desafio econômico pela frente, com inflação acima de 100%, pobreza que atinge quase 40% da população e insegurança alimentar. O programa Hora H do Agro apresentou os principais nomes à Casa Rosada e analisou o tema com o economista e consultor econômico da Jovem Pan Gustavo Segré. Entenda o que esperar para a economia e efeitos no agro argentino e brasileiro caso cada um dos pré-candidatos vença a disputa.

Chance de Super El Niño dispara de 20% para 66% em um mês

A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) elevou as chances de um Super El Niño. No relatório divulgado nesta semana, a agência climática americana prevê uma probabilidade 66% -(ou de 2 em 3) de o fenômeno ter intensidade forte. No mês passado, a probabilidade era de apenas 20% (ou de 1 em 5). O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial se aquecem e, como consequência, impactam o regime de chuvas em diversas regiões do mundo. Entenda os efeitos e o que esperar para o Brasil.