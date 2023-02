Gripe aviária avança e ameaça o Brasil; escalada da guerra na Ucrânia traz impactos para preços de grãos e fertilizantes

Programa Hora H do Agro deste sábado mostra como casos da doença na Argentina e Uruguai deixaram o governo brasileiro em alerta

tawatchai07/Freepik Argentina e Uruguai confirmaram casos da doença em aves silvestres



O programa Hora H do Agro deste sábado, 18, analisou os possíveis efeitos da entrada da gripe aviária no Brasil. Nesta semana, Argentina e Uruguai confirmaram casos da doença em aves silvestres, fato que aumenta o alerta no país. O Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, nunca registrou a gripe aviária e aumentou a vigilância. Também foi abordada a guerra na Ucrânia, que na próxima semana completa um ano. A perspectiva do professor de relações internacionais Pedro Costa é que a guerra deve ser longa. Ele também não descarta a possibilidade de intensificação dos ataques nos próximos meses. Confira também as perspectivas para efeitos do conflito em preços de grãos e fertilizantes.