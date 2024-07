Hora H do Agro destaca participação do MST nas eleições, impostos e alerta sobre o La Niña

Movimento Sem Terra estima que mais de 250 aliados poderão participar da disputa eleitoral deste ano para prefeito, vice e vereador; pautas não alinhadas ao agro devem ganhar força

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/03/2023 MST deve lançar candidatos nas eleições municipais deste ano



O programa Hora H do Agro deste sábado (13) analisou o que muda com a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e quais serão os impactos da medida no bolso dos brasileiros. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que, para os produtores rurais, o texto aprovado não trará aumento de carga tributária. Apesar disso, há alguns pontos sensíveis para o agro. Na política, o MST realizou nesta semana um encontro com os pré-candidatos das eleições de outubro. O Movimento Sem Terra estima que mais de 250 aliados poderão participar da disputa para prefeito, vice e vereador.

A BMJ Consultoria revela que essa organização política do MST é algo novo e alerta que pautas não alinhadas ao agro devem ganhar força. Entre outros assuntos abordados estão o alerta climático feito pela Nottus Meteorologia sobre o fenômeno La Niña e as perspectivas para os preços dos combustíveis. Confira!

MST vai disputar eleições deste ano; entenda os impactos

O Movimento Sem Terra realizou nesta semana uma plenária nacional. O objetivo do encontro foi reunir os mais de 250 pré-candidatos que deverão representar o movimento nas eleições deste ano. A expectativa é que assentados, acampados e aliados concorram aos cargos de prefeito, vice e vereadores que estarão em disputa em outubro. A BMJ Consultoria revela que este tipo de organização política do MST é algo novo e alerta que pautas não alinhadas ao agro devem ganhar força. Veja a análise!