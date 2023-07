‘Putin está com mais força neste momento’, diz professor de relações internacionais; confira destaques do Hora H do Agro

Programa desta semana também discute número 2 de Lula no STF, boom das commodities e disparada do preço do ovo

IGOR TKACHENKO/EFE/EPA Homens trabalham no terminal de grãos danificado de uma empresa agrícola na região de Odesa, sul da Ucrânia



O programa Hora H do Agro deste sábado, 22, analisou os rumos da guerra na Ucrânia após a Rússia não renovar o acordo do Mar Negro e bombardear portos e infraestrutura de grãos ucranianos. Foi destacada a perspectiva para os preços agrícolas após aumento da tensão no principal canal de escoamento de trigo e milho da Ucrânia. Vem aí um novo boom das commodities? Também estiveram em destaque a disparada do ovo no Brasil, que subiu até 31% e já é vendido a R$ 1, além do embargo do Japão à carne de frango de Santa Catarina. Isso porque o Estado registrou o primeiro caso de gripe aviária em ave de subsistência. Na política, entre os temas analisados estiveram os nomes cogitados para a vaga da ministra do STF, Rosa Weber, que se aposenta em outubro. Quem será o número 2 de Lula na Corte? Confira!

Conflito no Mar Negro e os rumos da guerra na Ucrânia

A semana foi marcada pela escalada das tensões na região do Mar Negro. Isso porque a Rússia decidiu não renovar o acordo que permitiu a exportação de grãos e fertilizantes. Além disso, o país de Putin realizou uma série de bombardeios durante quatro dias em portos e na infraestrutura de armazenagem de grãos da Ucrânia. Isso significa que a guerra na Ucrânia está mudando de rumo? Confira análise do professor de relações internacionais do Ibmec, Carlo Cauti.

Vem aí um novo boom das commodities?

Os preços dos grãos dispararam no mercado mundial após a Rússia ter anunciado que não renovaria o acordo do Mar Negro, que permitiu a exportação de grãos e fertilizantes. Na Bolsa de Chicago, principal referência para as cotações internacionais, o trigo subiu 11% de segunda a quinta-feira, enquanto o milho teve alta de 9%. No início da guerra, em 2022, as cotações tiveram um salto, refletindo os efeitos do conflito nas exportações de grãos ucranianos. Vem aí um novo boom das commodities? O diretor da consultoria Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, analisa o tema.

Quem será o número 2 de Lula no STF?

O presidente Lula deverá indicar no segundo semestre mais um nome para compor o Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque a presidente do Supremo, Rosa Weber, irá se aposentar em outubro. Neste ano, Lula já indicou seu ex-advogado Cristiano Zanin para a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que também se aposentou. Confira a análise do gerente de análise política e econômica da Prospectiva, Adriano Laureno.

Gripe aviária e disparada do ovo no Brasil

O preço do ovo no Brasil registrou a maior alta em 10 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proteína subiu 22,9% no Brasil no acumulado de 12 meses. Em algumas capitais do país, a elevação foi ainda maior. Em Belo Horizonte, por exemplo, a alta foi de 31,9%. Nos supermercados de São Paulo, a caixa com 20 unidades de ovos está sendo vendida por R$ 21,90. Enquanto isso, o Japão suspendeu as compras de carne de frango de Santa Catarina após o estado registrar o primeiro caso de gripe aviária em ave de subsistência. Veja análise da pesquisadora do Cepea, Juliana Ferraz.