Bolsonaro vai ao enterro de Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura e criador da Embrapa

Ex-presidente também dever participar de um almoço em Minas Gerais e, em seguida, concederá entrevista coletiva com a bancada mineira do PL

PEDRO IVO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro confirmou presença em enterro de ex-ministro



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que comparecerá ao enterro do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, nesta sexta-feira, 29, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Bolsonaro também deverá participar de um almoço com a bancada mineira do partido e, depois disso, concederá entrevista coletiva — e provavelmente falará sobre o julgamento no TSE no qual é réu e que será retomado amanhã. Paolinelli foi ministro da Agricultura, deputado federal e ocupava a presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho). Ele teve complicações após uma cirurgia para colocação de prótese no fêmur e estava havia quase 30 dias internado. Em nota, a associação afirmou que o ex-ministro “contribuiu de forma inestimável para o desenvolvimento agrícola do país”.

Paolinelli era natural de Bambuí, no interior mineiro, e formado em agronomia. Ele ocupou a pasta ministerial durante o governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, sendo o responsável por estruturar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e desenvolver o agronegócio do Cerrado, além de ter sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O ex-ministro atuava também como pesquisador, com foco no uso ambientalmente sustentável dos biomas brasileiros para a produção alimentar.