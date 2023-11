23ª edição do HSM+ reúne empresários em SP para discutir futuro do mercado de trabalho

Evento reuniu 5.000 pessoas na capital paulista, em 14 palcos de discussão dos mais variados temas de gestão e inovação para o desenvolvimento das lideranças empresarias no país

Os desafios do mercado global de trabalho foram tema do HSM+, evento de gestão e inovação que reuniu líderes empresariais, executivos e professores de universidades internacionais, como Harvard e Stanford, em São Paulo nesta terça, 28, e quarta-feira, 29. Os temas vão desde recursos humanos e sustentabilidade, até o protagonismo da Inteligência Artificial frente ao ser humano, como explica o CEO da HSM, Reynaldo Gama: “Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de hardware, de software e a gente tem falado muito do ‘humanware’, de como o ser humano está se encontrando em ser cada vez mais humano. As relações nas organizações, ou dentro de casa, estão exigindo isso”. Em sua 23ª edição, o HSM+ reuniu 5.000 pessoas na capital paulista, em 14 palcos de discussão dos mais variados temas de gestão e inovação para o desenvolvimento das lideranças empresarias no país.

O Grupo Jovem Pan é parceiro do evento e a diretora comercial Marcela Marchi reforça a importância de promover um encontro como o HSM+: “A importância de a gente estar aqui falando com a nossa audiência, que hoje também são empresários, tomadores de decisões e CEOs de empresas, sobre as tendências e novidades de negócios no mundo. É uma plataforma que fala sobre carreira, empreendedorismo, inovação e tecnologia, um ambiente com muito conteúdo e que traz grandes nomes nacionais e internacionais para debater sobre temas”.

