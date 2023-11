Evento em São Paulo reúne empresários para networking em formato descontraído

Encontro chamado de ‘Resenha do Gab’ foi criado pelo empresário Gabriel Kawhali para atrair empreendedores em um ambiente de negócios diferente

Reprodução/Jovem Pan News Resenha do Gab reuniu empresários de diferentes setores



Evento realizado em São Paulo reuniu empreendedores que discutiram novos modelos de fazer negócios nesta terça-feira, 28. Um momento para conversar, estabelecer vínculos e possivelmente fechar acordos, esse foi objetivo do “Resenha do Gab“, encontro feito na zona sul, no qual empresários desenvolvem outra cultura de networking, como explica o idealizador Gabriel Kawhali: “Eu acredito que o mundo fica mais fácil quando as pessoas se ajudam. Então, a gente coloca intenção em cima disso. A gente reúne muitas pessoas legais e promove uma grande ‘festa de networking’. Hoje, o empreendedor tem uma vida muito solitária, muito engajado na sua companhia e com a vida familiar dele, ele acaba não tendo momentos propícios para conhecer outras pessoas legais”. O médico dermatologista, Pedro Machado, relata que a experiência conquistada ao frequentar o evento serve para empreender.

“A gente aprende a ser médico, mas não sabe lidar com dinheiro. Ter dicas de pessoas que já passaram por aquilo e estão empreendendo a algum tempo no Brasil fez muita diferença neste ano para mim”, contou o médico. Além do coquetel, no palco, Rodolfo Medina, que é presidente do Grupo Dreamers, que contém marcas como o The Town e Rock In Rio, e André Akkari, jogador de pôquer profissional e fundador da Furia, uma das maiores esquipes de e-sports do mundo, compartilharam suas experiências em um bate-papo.

*Com informações do repórter David de Tarso