Quatro em cada dez brasileiros confiam totalmente na urna eletrônica, diz pesquisa

Levantamento aponta que apenas 15,2% dos entrevistados desconfiam totalmente do sistema, com a certeza de fraudes eleitorais; além disso, 48,6% descartam a necessidade de alterações no modelo atual

MOURãO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Levantamento realizado pelo Instituto Orbis mostra ainda que 18,3% dos entrevistados confiam, mas com dúvidas quanto à segurança eleitoral



Uma pesquisa aponta que 41,6% dos brasileiros confiam totalmente nas urnas eletrônicas, enquanto 15,2% desconfiam totalmente, tendo a certeza de fraudes eleitorais. Levantamento realizado pelo Instituto Orbis mostra ainda que 18,3% dos entrevistados confiam, mas com dúvidas quanto à segurança eleitoral; 6,8% confiam pouco e consideram o sistema frágil e 18,1% desconfiam e acreditam que pode haver fraudes. Os homens confiam menos do que as mulheres; 37,1% contra 45%. Em relação à faixa etária, apenas entre 16 e 19 anos prevalece “confio, mas tenho dúvidas sobre segurança”. Nas demais, a total confiança nas urnas eletrônicas prevalece. Na análise por renda, em todas elas o maior percentual é para “confio totalmente”, da mesma forma quando analisadas as cinco regiões brasileiras, onde os índices de confiança total prevalecem.

No questionamento de qual solução pode trazer mais confiança ao sistema, 48,6% responderam não ser necessária alteração, há que o sistema é seguro; 35,5% citaram o voto impresso para poder fazer recontagem, 9,3% indicam acabar com as urnas eletrônicas, retorno do voto impresso e contagem manual e 6,6% o voto em papel com contagem automática. O Instituto Orbis ouviu 1.100 pessoas entre os dias 3 e 4 de agosto, de forma proporcional em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,95%, com 95% de confiança. O levantamento foi realizado por telefone, via URA ativa e coleta de forma automática.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos