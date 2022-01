Navio MSC Preziosa registra 28 casos de Covid-19 ao atracar no Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Saúde informou que as pessoas que testaram positivo estão ‘com sintomas leves e boa evolução clínica’; empresa afirma que seguiu todos os protocolos de segurança

PAULO CARNEIRO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/12/2021 Cruzeiro da MSC atracou no Pier Mauá neste domingo, 2



O navio MSC Preziosa, que atracou no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 2, conta com 28 casos confirmados de Covid-19. O dado foi atualizado esta noite pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), que realizou uma investigação epidemiológica na embarcação junto com a Anvisa e a com Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo a SMS, os testes foram realizados em todos os passageiros e tripulantes que estavam com sintomas e nas pessoas que estavam próximas a elas. “Todos estavam isolados em setor específico da embarcação, com sintomas leves e boa evolução clínica. Foram coletadas amostras para sequenciamento genômico”, informou a SMS em nota enviada à Jovem Pan. O cruzeiro passou a virada de ano ancorado na praia de Copacabana, depois passou pela região de Búzios e seguiu até o Pier Mauá.

De acordo com a Anisa, dos 28 infectados, dois são tripulantes do navio e 26 são passageiros. Eles irão desembarcar do navio e seguir para o isolamento em um veículo seguro que deverá ser disponibilizado pela MSC. Os moradores do Rio de Janeiro e das cidades próximas poderão cumprir o isolamento em casa, já as pessoas que moram em outras regiões serão isoladas em hotéis específicos e todos os casos serão monitorados pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município. Os passageiros que não tiveram contato com as pessoas que testaram positivo, poderão desembarcar normalmente, mas a orientação do CIEVS é que todos se mantenham em quarentena por 14 dias e que procurem uma unidade de saúde caso apresentem algum sintoma.

Procurada pela Jovem Pan, a MCS declarou que quantidade de casos positivos para a Covid-19 representa “0,89% da população total a bordo” e que “todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves”. “Conforme definido pelo protocolo, assim que foram identificados, esses casos foram isolados imediatamente, bem como seus contatos próximos em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação”, disse a empresa em nota. Sobre os protocolos adotados antes dos passageiros embarcarem, a MCS disse que “todos os hóspedes com 12 anos ou mais apresentam comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 e todos os hóspedes a partir de 2 anos apresentam teste do tipo RT-PCR negativo feito até 72 horas ou teste de antígeno feito até 24 horas antes do embarque”. Além disso, também é requerido um questionário de saúde seis horas antes do início da viagem. A empresa também declarou que está operando com ocupação reduzida a 75% desde a retomada dos cruzeiros.