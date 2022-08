57 milhões de brasileiros exercem ações voluntárias, diz estudo

De acordo com o levantamento, 74% das pessoas pesquisadas começaram a fazer trabalho voluntário pela solidariedade

MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 400 moradores da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, se apresentaram para serem voluntários na entrega de sabão em pedra e álcool em gel para todos os demais moradores da comunidade. A iniciativa faz parte do combate ao novo coronavírus e foi organizada pela Associação de Moradores da região - 24/03/2020



Uma lei federal de 1998 regulamenta o trabalho voluntário no Brasil que, apesar da pandemia, não perdeu força. Em entrevista à Jovem Pan News, a consultora em voluntariado e autora do estudo, Silvia Naccache, declarou que a explicação para o constante fortalecimento do setor é a empatia dos cidadãos: “A solidariedade foi a grande motivação que levou os brasileiros para o voluntariado em 2021. 74% das pessoas pesquisadas vieram para o voluntariado pela solidariedade. Também é um retrato dessa grande desigualdade e desse momento que estão escancaradas aos nossos olhos a vulnerabilidade e as demandas de um impacto que vem da pandemia e de outras questões”. A especialista ressaltou que o trabalho voluntario está em todos os setores da sociedade e que hoje são mais de 57 milhões de brasileiros fazendo alguma atividade não-remunerada, apenas com o intuito de ajudar quem precisa. A consultora acrescenta que fatores sociais, como a pobreza, incentivam a ajuda ao próximo.

“O que aparece na pesquisa, com relação aos públicos beneficiados pela primeira vez, é a questão de apoio às famílias e também a pessoas em situação de rua. A gente vê que uma pesquisa como essa foi feita com uma população adulta, com mais de 16 anos e em pontos de fluxo. Uma pesquisa de opinião pública que a gente percebe como esse público começou a chamar muito a atenção e a receber as práticas de voluntariado. Isso está em todas as causas, a questão da pessoa com deficiência, por exemplo, tinha números muito menores nas outras pesquisas”, esclareceu. De acordo com Naccache, a área de Saúde é uma das mais concorridas pelos voluntários. O dia do voluntário, no Brasil, é comemorado no dia 28 de agosto desde 1985.

*Com informações da repórter Carolina Abelin