8 em cada 10 consumidores não pretendem comprar na Black Friday, diz Reclame Aqui

Pesquisa aponta que 49% dos consultados estão desapontados e dizem que a promoção é uma fraude

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Apenas 7% dos entrevistados avaliam que é um bom momento para comprar e 6,3% afirmam que o evento melhorou nos últimos anos



Uma pesquisa realizada pelo site Reclame Aqui mostra que oito em cada 10 consumidores não vão comprar nada na Black Friday deste ano. Ao todo, 49% dos consultados estão desapontados e dizem que a promoção é uma fraude. Apenas 7% avaliam que é um bom momento para comprar e 6,3% afirmam que o evento melhorou nos últimos anos. O Instituto Reclame Aqui avalia que o resultado foi influenciado pela pandemia e pelo avanço dos preços neste ano de inflação alta, o que aumentaria a tradicional desconfiança do consumidor de que ele não vai encontrar grandes descontos. Na contramão, um setor que se beneficiou das restrições impostas pela Covid-19 foi o do comércio eletrônico. Diante da circulação reduzida, as pessoas passaram a fazer muito mais compras para receber em casa. Segundo dados da consultoria Ebit Nielsen, houve um aumento de 41% no faturamento de vendas online no ano passado. Neste ano, o mercado segue aquecido: no primeiro semestre, o e-commerce bateu recorde de vendas, chegando em R$ 53,4 bilhões em faturamento no país. A Black Friday é uma tradição do comércio nos Estados Unidos, acontecendo depois do feriado de Ações de Graças, geralmente na última sexta de novembro.

*Com informações do repórter Fernando Martins