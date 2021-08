Com o avanço da vacinação, brasileiros já se programam para viajar no fim do ano

Levantamento aponta recuperação nas vendas de pacotes turísticos para 30% das empresas no mês de agosto

Divulgação Aeroporto Internacional Incheon Para este fim de ano, a preferencia dos brasileiros tem sido por viagens de curta distância, com voos de até duas horas de duração



Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muitos brasileiros já estão se programando para viajar nos próximos meses. Um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Serviço aponta para recuperação nas vendas de pacotes turísticos no mês de agosto para 30% das empresas. A projeção é que o faturamento médio pré-pandemia deve ser recuperado até metade do ano que vem. Para este fim de ano, a preferencia dos brasileiros tem sido por viagens de curta distância, com voos de até duas horas de duração, com a região Nordeste está no topo do ranking das vendas. Esse é o caso da gerente administrativa Cristina Fiuza. Depois de ter desmarcado uma viagem no ano passado, ela e a família irão passar a virada de ano em Recife. “Estou segura. O meu marido ainda é um pouco mais precavido, ele e o meu filho Vitor são os que estão com o pé atrás. Eu, meu filho Mateus e minha nora já estamos praticamente com as malas prontas. Acredito que do jeito que está caminhando vamos conseguir viajar tranquilamente”, conta.

Cristina diz que a família está atenta aos protocolos e que até a data de embarque todos estarão vacinados, o que traz ainda mais tranquilidade. O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto alerta para a retomada do turismo. Ele lembra que as famílias que tem crianças precisam lembrar que os pequenos ainda não estão imunizados. “As crianças e jovens não só podem se infectar como podem ser transmissores da doença. Infelizmente, nesse final de ano, ainda estaremos vivendo essa situação porque não nos vacinamos completamente.” Segundo o médico, a circulação de novas variantes, como a Delta, também traz preocupação. Por isso, é muito importante que os protocolos sanitários sejam seguidos durante as viagens.

*Com informações da repórter Carolina Abelin