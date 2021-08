80% dos brasileiros tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, diz Ministério

Ao todo, 35% da população adulta está com o esquema vacinal completo; Butantan entrega novo lota da CoronaVac hoje

EFE/EPA/WILL OLIVER Segundo a pasta, 32 milhões de brasileiros maiores de 18 anos ainda não receberam o imunizante contra a Covid-19



O Ministério da Saúde estima distribuir até o dia 15 de setembro vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em toda a população adulta. Segundo a pasta, 32 milhões de brasileiros maiores de 18 anos ainda não receberam o imunizante contra a Covid-19. Neste domingo, o país atingiu a marca de 80% do grupo imunizado com pelo menos uma dose — ou seja, 128 milhões de brasileiros. Ao todo, 35% da população adulta está com o esquema vacinal completo. Ao longo dessa semana, 3 milhões de imunizantes serão distribuídos para aplicação da segunda dose. A pasta recebeu mais 2 milhões de vacinas da Pfizer. Nesta segunda-feira, 30, o Instituto Butantan também entrega uma nova remessa ao Programa Nacional de Imunização. Neste domingo, 29, foram registradas 278 mortes em decorrência da Covid-19 no país — o menor número desde 13 de dezembro. São 579.330 óbitos registrados desde o início da pandemia. Já o número de novos casos é de 11.855, totalizando 20.738.655.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini