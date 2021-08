Ministério da Saúde busca saída para os vacinados contra a Covid-19 fora do Brasil

Intenção é que haja uma troca de informações com autoridades sanitárias de outros países para que seja criado um banco de dados

Reprodução/Facebook Ministério da Saúde busca soluções com o Ministério das Relações Exteriores e a Anvisa



Como não existe até agora um passaporte internacional de vacinação, o Ministério da Saúde estuda o que fazer com os brasileiros que tomaram a vacina contra a Covid-19 em outros países. O SUS ainda não tem como cadastrar os registros, o que dificulta a aplicação da segunda dose no Brasil ou confirmar se o sistema vacinal está completo para quem precisa das duas doses. Para evitar fraudes, as Unidades Básicas de Saúde não podem carimbar ou conceder comprovante para quem se imunizou no exterior. A discussão sobre a situação dos vacinados no exterior ganhou importância depois que cidades brasileiras, dentre elas São Paulo e Rio de Janeiro, informaram a exigência de comprovante de vacina para acesso a alguns ambientes e eventos.

A solução que começa a ser discutida inclui conversas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério das Relações Exteriores. A intenção é que haja uma troca de informações com autoridades sanitárias de outros países para que seja criado um banco de dados. Em São Paulo, será necessário comprovar a imunização para entrar em grandes eventos, por exemplo. A Prefeitura anunciou que vai publicar os dados dos vacinados na cidade por meio da plataforma e-SaúdeSP. O registro vai servir para que organizadores de eventos tenham acesso aos dados de quem se imunizou contra o coronavírus.

*Com informações da repórter Elisangela Almeida