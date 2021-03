90% das micro, pequenas e médias empresas encontraram oportunidades na pandemia

Pesquisa da Serasa Experian aponta novas modalidades vendas, prestação de serviços, inovação e revisão das parcerias e fornecedores

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A pesquisa realizada em novembro de 2020 ouviu 521 executivos de micro, pequenas e médias empresas



A Pesquisa da Serasa Experian aponta que 90% das micro, pequenas e médias empresas brasileiras conseguiram encontrar oportunidades na pandemia para manterem suas atividades. No entanto, quase metade dos empresários entrevistados (49%) admitiu impactos negativos no período. O vice-presidente Cleber Genero ressalta os avanços em novas modalidades de vendas, prestação de serviços, inovação e revisão das parcerias e fornecedores. “O grande desafio foi continuar operando, você tem que ter o crédito, mas tinha que continuar operando. A digitalização aconteceu de forma sem precedentes, mas de uma maneira ainda com muitas dificuldades, foram aprendendo no processo. Não foi feito de uma forma planejada, elas se adaptaram ao contexto”, explica. A pesquisa realizada em novembro de 2020 ouviu 521 executivos de micro, pequenas e médias empresas de diferentes segmentos em todo o país. Do total, 32% dos empresários acreditam na retomada dos negócios em até seis meses. Diante do avanço da pandemia e novos fechamentos, a expectativa é a de que o aprendizado anterior será fundamental nesse novo período de restrições.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos