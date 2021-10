À espera de verba, IBGE conclui teste de Censo 2022 com sucesso na Ilha de Paquetá

Local foi escolhido porque 85% da população já está com o ciclo vacinal contra a Covid-19 completo; pesquisa foi realizada por 12 recenseadores ao longo de um mês

Divulgação/Agência IBGE Um terço da população da Ilha de Paquetá está na terceira idade



O primeiro e importante passo para a realização do Censo Demográfico de 2022 foi dado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) neste sábado, 16, com a divulgação de uma pesquisa teste feita em Paquetá, um bairro-ilha do Rio de Janeiro. A pesquisa prévia revelou que o local tem quase um terço da população na terceira idade. São aproximadamente 32% dos poucos mais de 3.600 habitantes do local. Essa porcentagem é quase o dobro da proporção de idosos em todo o Brasil, de aproximadamente 15%. As mulheres são maioria em Paquetá. Ao longo de um mês, 12 recenseadores do IBGE percorreram a ilha para fazer um raio-x do local, que foi escolhida porque 85% da população já está com o ciclo vacinal completo.

A renda média em Paquetá é de aproximadamente R$ 3.600. A economia é baseada no pequeno comércio e no turismo. A área é pequena, 1,2 km2 e tem 3.612 habitantes, ou seja, uma densidade demográfica de 2.970 habitantes por km2. Em Paquetá, 93,5% tem acesso à rede de água, 71% das ruas têm bueiros, 89,2% dessas ruas são calçadas e 73% são arborizadas. O último censo foi realizado em 2010 e, por causa da pandemia do coronavírus, foi adiada para 2022. Na última sexta-feira, 15, o Tesouro Nacional liberou quase R$ 300 milhões adicionais para complementar o orçamento do censo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga