Cidade do Rio de Janeiro planeja Réveillon e Carnaval sem máscara e distanciamento social

Uso do equipamento de segurança deve ser flexibilizado nos próximos 10 dias; ‘passaporte da vacina’ deve deixar de ser obrigatório em novembro

Reprodução / Prefeitura do Rio de Janeiro Secretário de Saúde, Daniel Soranz, afirma que pandemia está controlada na cidade do Rio de Janeiro



A pandemia de Covid-19 está controlada na cidade do Rio de Janeiro. A garantia foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A Prefeitura, em decorrência da situação mais confortável, está se preparando para grandes eventos nos próximos meses. Em outubro serão realizados diversos eventos experimentais na capital, como a “Marcha para Jesus”, que deve reunir milhares de pessoas na cidade. A Prefeitura planeja retirar a obrigatoriedade de máscara e distanciamento social para o Réveillon e para o Carnaval. A máscara, inclusive, deve ser flexibilizada ainda nos próximos 10 dias e o “passaporte de vacinação” deve deixar ser uma obrigação no fim de novembro, no mais tardar em dezembro.

Segundo o secretário, o fim das medidas só é possível graças ao avanço da vacinação na capital. “A gente tem o menor menor taxa de transmissão, menor número de pacientes internados. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que podemos falar que em uma situação de estabilidade, com queda há mais de sete semanas. Então é a primeira vez que a gente pode dizer que a Covid-19 está, de fato, controlada”, afirmou Soranz. Na cidade do Rio de Janeiro, mais de 85% da população já tomou ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e cerca de 60% já completou o ciclo vacinal. A administração da dose de reforço em idosos está atrasada e deve ser normalizada na próxima semana. Isso por causa da demora na entrega de imunizantes pelo Programa Nacional de Imunização nos últimos dias. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, 310 mil doses a menos do que o planejamento feito inicialmente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga