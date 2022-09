A uma semana da eleição, Bolsonaro e Lula focam no Sudeste e cumprem agenda em SP neste sábado

Presidente faz motociata e comício em Campinas; petista visita zonas Sul e Leste da capital paulista

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza comício na praça Jardim Myrna, na Zona Sul de São Paulo, às 10h, e depois faz outro ato de campanha no Conjunto Residencial José Bonifácio, na Zona Leste da capital paulista, às 15h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de motociata e comício em Campinas, interior de São Paulo, a partir das 9h. Ciro Gomes (PDT) se reúne com representantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), em São Paulo, às 10h. Simone Tebet (MDB) participa de encontro na Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, às 10h. Vera Lúcia (PSTU) participa de caminhada e panfletagem pelo centro de Fortaleza, às 8h. Leonardo Péricles (UP) participa de caminhada na Feira de Guaianazes, às 9h, participa de marcha “Léo nos Debates”, em São Paulo, para protestar pelo fato de não ter sido convidado para participar do debate deste sábado e, às 17h, participa de evento em um clube de mulheres negras. Sofia Manzano (PCB) dá entrevista à Rádio Milenius, às 10h. Ás 18h15, Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Ciro, Tebet e Bolsonaro participam do debate realizado pelo pool formado por SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM e Portal Terra. Constituinte Eymael (DC) não divulgou agenda.