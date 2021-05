Abordagem policial em Goiás a youtuber negro causa revolta na internet

Ciclista Filipe Ferreira treinava manobras em um parque quando agentes armados pediram para o jovem se afastar da bicicleta: ‘Coloca a mão na cabeça’; caso aconteceu na cidade de Ocidental

Reprodução / Twitter

O vídeo de uma abordagem policial com um jovem negro em cidade Ocidental, em Goiás, está repercutindo na internet. Na gravação, o youtuber Filipe Ferreira aparece fazendo uma manobra com uma bicicleta quando uma viatura policial se aproxima. Dois policiais saem, um deles já armado pedindo para o jovem se afastar da bicicleta. Filipe então pergunta o motivo e o policial diz “porque estou mandando”. O jovem responde “mas não é assim não” e logo o policial aponta a arma novamente mandando colocar as mãos na cabeça. “Coloca a mão na cabeça. Esse é o procedimento, coloca a porr* da mão na cabeça”, grita o agente de segurança. O jovem segue questionando a abordagem até que ele é algemado por desacato. O episódio gerou revolta nas redes sociais e críticas à ação da polícia.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) repudiou a atuação policial no Twitter e pediu providencias para o governador Ronaldo Caiado. Ciro Gomes (PDT) também se manifestou e disse ser impossível não se revoltar vendo a agressão. A Jovem Pan tentou contato com a Polícia Militar de Goiás, mas sem sucesso. Em entrevista ao portal Metrópoles, o secretário de segurança pública do Estado, Rodney Miranda, afirmou que qualquer tipo de procedimento fora do padrão é investigado.

*Com informações da repórter Carolina Abelin