ABRAS lança campanha para que o alho nacional seja preferência entre os consumidores

Com mensagens informativas sobre o benefício do alimento, produtores esperam aumentar vendas e, consequentemente, melhorar cadeia de plantação

Donovan Govan/Creative Commons Produtores querem incentivar consumo do alho no Brasil



Em 2021 a produção de alho cresceu no Brasil. Foram 20 milhões de caixas, contra 16,5 milhões produzidas em 2020. Minas Gerais é o maior estado produtor, responsável por quase metade do volume nacional. Além disso, a produção nacional abastece cerca de 50% do consumo interno e o restante vem principalmente da China e Argentina. Segundo o presidente da Associação Mineira dos Produtores de Alho, Flávio Márcio da Silva, a meta é aumentar a produção no Brasil. “Esta é a intenção de toda a classe produtora de alho no país. Que o Brasil dentro de dois anos no máximo seja autossuficiente produtora do alho, não dependendo da importação de outros países. Para isso, nós precisamos ter uma política pública, nós hoje uma estabilidade nas políticas públicas para a cultura do alho, porque nós ainda defendemos a tarifa para competir com o alho importado, principalmente o que vem da Argentina”, afirmou.

Segundo o presidente da Amipa, o alho tem movimentado pequenos produtores no sul e médios e grandes no sudeste e centro-oeste. “Além dela ser altamente geradora de empregos, 16 diretos e indiretos por hectare plantado, ela é uma cultura altamente distribuidora de renda, não só para o trabalhador, mas também para o produtor rural. Ela é uma cultura que divide renda com quem produz”, afirmou. Para incentivar o consumo do alho brasileiro, associações do setor, em parceria com a Abras, lançaram o projeto “Brasil Temperado”. A campanha deve contar com painéis informativos dentro dos supermercados. Além disso, os funcionários vão ensinar aos clientes as qualidades do alho nacional. O objetivo é incentivar o consumo e, na outra ponta da cadeia, fomentar a produção. O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Marcio Milan, explica que neste primeiro momento a ideia é testar a comunicação da campanha para, futuramente, ampliá-la em todo o país.

“O que estamos fazendo com isso são os dois movimentos: primeiro, mostrar para o consumidor que o alho nacional brasileiro é o melhor do mundo, divulgando os seus benefícios, não só para temperar, mas ele ajuda no combate do resfriado, o alho é rico em oxidantes, ele melhora toda a questão cardiovascular, ele auxilia a atividade física, então hoje o consumidor desconhece isso. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é que o consumidor, com esse conhecimento, vai consumir mais. Para isso, os produtores vão precisar melhorar a sua tecnologia, melhorar o seu sistema de produção, para ele poder, dentro de um prazo que foi comentado, de dois ou três anos, ele ter toda a necessidade do consumo do Brasil produzida internamente, como acontece com outros tipos de produto”, disse. Ainda segundo Milan, durante a campanha o consumidor terá a oportunidade de verificar a origem e os processos de produção do alho brasileiro. “O consumidor hoje está mais atento, mais preocupado com os alimentos que ele consome, está mais preocupado com a origem, de onde veio o alimento, e isso se acelerou muito com a relação da Covid. O consumidor hoje está preocupado com a sua saúde, com o seu bem estar, então ele está atento com os alimentos que ele consome e principalmente com a origem desses alimetos”, afirmou. Até setembro, o Brasil importou 106 mil toneladas de alho com gastos de US$ 139 milhões. Neste ano, a Argentina lidera o fornecimento para o Brasil com 62 mil toneladas, seguida da China e da Espanha.

