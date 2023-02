Acadêmicos do Tatuapé canta as belezas de Paraty no Carnaval 2023

Na reportagem especial da Jovem Pan News o presidente da escola e o carnavalesco deram detalhes do samba-enredo que vai tratar da cidade histórica do Rio de Janeiro

PAULO LOPES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, válida pelo Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, em 2018, no Sambódromo do Anhembi



Neste ano, a Acadêmicos do Tatuapé apresentará a história da cidade de Paraty no Desfile das Escolas de Samba de São Paulo. O samba-enredo é composto por uma grande frase: “Do Caminho do Ouro, à Economia Azul. Patrimônio Mundial, Cultura e Biodiversidade. Paraty, a Cidade Criativa da Gastronomia”. Grande também é a sintonia entre Paraty e a agremiação paulistana, conforme contou o prefeito do município carioca, Luciano de Oliveira Vidal: “É uma satisfação muito grande e a gente está muito feliz de estar sendo representado em um Carnaval dos maiores turistas que frequentam a nossa cidade. 70% dos turistas de Paraty vem dos paulistas e paulistanos”. A Acadêmicos do Tatuapé entrará na avenida com quatro carros alegóricos. O abre-alas faz alusão à jazida do mar onde canta a sereia. O segundo mostra a ancestralidade indígena das artes esculpidas pelas mãos. No terceiro carro tem o centro histórico, lendas e gastronomia criativa da chamada “Veneza brasileira”. Por último, a ilustração é do paraíso de belezas naturais, preservação e biodiversidade da cidade.

Serão 20 alas fantasiadas com 2,7 mil integrantes. O carnavalesco Wagner Santos explicou como se deu a inspiração para o enredo: “A gente mostra esse sonho, que durante um ano foi pensado e idealizado para fazer essa linda homenagem que a gente vai fazer para a cidade de Paraty. Está sendo muito prazeroso e honroso fazer essa homenagem para a cidade de Paraty, que é uma cidade muito bonita, muito visitada pelo turismo, tem um famoso artesanato e comidas típicas fantásticas. É um momento mágico para o carnavalesco também, é como se fosse seu filho. Você está colocando ele na avenida e apresentando para todo mundo. É um momento super mágico e super legal”. Aos 70 anos de história, a Acadêmicos do Tatuapé subiu para o Grupo Especial em 2012 e, desde então, conquistou o vice-campeonato em 2016 e o título de campeã em 2017 e 2018. Em entrevista à Jovem Pan News, Igor Silva, que é um dos presidentes da agremiação, falou sobre as expectativas para o desfile.

“É o trabalho de um ano todo. A gente está com uma expectativa muito boa para o nosso desfile. Lógico que a ansiedade sempre bate, vai aproximando o horário do desfile e vem aquele frio na barriga, que é normal. Mas a gente está bem confiante pelo trabalho que a gente desempenhou durante o ano todo para que a gente possa chegar aqui e apresentar um grande desfile”, declarou o presidente. O compositor do samba-enredo, Fabiano Tennor, também falou sobre o samba da escola neste ano: “A gente começa falando da parte histórica, da parte da escravidão, parte que a gente tem que contar e faz parte da história. Mas a gente conta de uma forma com muita ternura, uma forma mais abstrata. E já vem falando da história daquele lugar maravilhoso, contando todos os festivais, as festas e aquele centro histórico maravilhoso que todo mundo gosta, todo mundo ama e que todo ano atrai milhares e milhares de pessoas para aquele local”. Confira a reportagem completa do especial de Carnaval da Jovem Pan no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter David de Tarso