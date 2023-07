Ação conjunta intercepta aeronave com 400 quilos de cocaína em SP

Polícia Federal informou que droga era procedente do Paraguai e tinha como destino à região de Araraquara; piloto fugiu

Polícia Federal/Divulgação Droga foi apreendida dentro de avião interceptado por caças da Força Aérea Brasileira



A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Comando de Operações Aeroespaciais, o Comando de Aviação Militar (Águia) e o Grupo Especial de Fronteira (GREFON/MT), interceptou, nesta quarta-feira, 26, uma aeronave com aproximadamente 400 quilos de cocaína em São Paulo. De acordo com a corporação, a droga era procedente do Paraguai e tinha como destino a região de Araraquara, interior do Estado. Após interceptação pelos caças da Força Aérea Brasileira (FAB), o piloto da aeronave pousou em uma pista de terra, próxima à Rodovia Brigadeiro Faria Lima, e fugiu por uma mata. A droga e o avião apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Araraquara para os procedimentos na Polícia Judiciária.

*Com informações do repórter David de Tarso.