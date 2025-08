Acidente no Sul de Minas deixa oito mortos e uma criança gravemente ferida

Veículo Vectra com cinco ocupantes bateu frontalmente com uma motocicleta que transportava duas pessoas; um dos passageiros que estava no carro sobreviveu

Reprodução/Redes Sociais Veículo Vectra com cinco ocupantes colidiu frontalmente com uma motocicleta que transportava duas pessoas e trafegava no sentido oposto, em direção a Muzambinho



Uma colisão envolvendo três veículos – uma motocicleta e dois carros – resultou na morte de oito pessoas e deixou uma criança de 12 anos gravemente ferida. O acidente ocorreu na cidade de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. Um veículo Vectra com cinco ocupantes colidiu frontalmente com uma motocicleta que transportava duas pessoas e trafegava no sentido oposto, em direção a Muzambinho. Com o impacto, o motorista do Vectra perdeu o controle do carro e atingiu um terceiro veículo, um Palio Weekend, que levava dois passageiros.

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito dos dois ocupantes da motocicleta, dos dois passageiros do Palio e de quatro dos cinco ocupantes do Vectra. A única sobrevivente, uma menina de 12 anos, foi encontrada consciente e precisou ser resgatada pela equipe de bombeiros. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Guaxupé.

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta foi encontrada às margens da pista com diversas avarias. Um dos carros estava atravessado na via com a frente totalmente destruída. O outro veículo foi localizado a alguns metros de distância. Ainda durante o atendimento da ocorrência, uma van que passava pelo local colidiu com o Vectra acidentado e atingiu duas pessoas que prestavam socorro às vítimas. Elas também precisaram de atendimento médico.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA