ACM Neto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados na Bahia, aponta Ipec

Candidatos travam embate acirrado no Estado onde não havia 2º turno desde as eleições 1994, a 28 anos atrás

Montagem Jovem Pan: FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e Reprodução/Instagram @jeronimorodriguesba ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) disputam o segundo turno na Bahia



Na Bahia, o 2º turno das eleições também ocorrerá na disputa ao governo do Estado, o que não acontecia há 28 anos, desde das eleições de 1994. No 1º turno, três candidatos despontaram entre os favoritos. Em terceiro lugar, João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania e apoiado por Jair Bolsonaro (PL), obteve um pouco mais de 700 mil votos, o que representou 9% dos votos. Jerônimo Rodrigues (PT) teve 4 milhões de votos, o que lhe rendeu 49,45% e por pouco não foi vitorioso já na primeira fase da disputa. ACM Neto (União Brasil) teve 3,3 milhões dos votos, o que representou 40,8% do eleitorado. A última pesquisa Ipec, divulgada neste sábado, 29, indicou um empate técnico entre os dois candidatos. Apesar do aparente favoritismo de Jerônimo, o petista apresentou 51% dos votos válidos, contra 49% de ACM. Na campanha do 2º turno, o candidato do União Brasil fez um apoio tímido ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para não perder votos de apoiadores de Lula (PT).

*Com informações do repórter André Müzell