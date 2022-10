Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite disputam o governo do Rio Grande do Sul neste domingo

Apesar de ter ficado em segundo lugar no primeiro turno, pesquisas de intenção de votos apontam liderança do candidato tucano neste momento

Neste domingo, 30, os eleitores do Rio Grande do Sul vão às urnas para decidir quem representará os gaúchos no Palácio Piratini nos próximos quatro anos e também para escolher quem ocupará a Presidência da República. Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) chegam ao segundo turno da eleição com propostas divergentes para a gestão estadual. O embate entre os candidatos ficou evidente em entrevistas e debates realizados nas últimas semanas, inclusive com troca de acusações e hostilidade. Algumas falas de ambos candidatos acabaram tendo repercussão nacional, especialmente quando o assunto foi as alternativas à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. As trocas de acusações acirram os ânimos de ambos candidatos e também de seus apoiadores na reta final da campanha. No primeiro turno, Onyx obteve 37,5% cento dos votos dos gaúchos enquanto Leite teve 26,8%. Por outro lado, de acordo com a mais recente pesquisa Ipec, divulgada nesta última sexta-feira, 28, o tucano tem 56% das intenções de votos contra 44% de Onyx, em votos totais. Outro assunto que repercutiu no Estado nesta reta final de campanha foram os casos de assédio eleitoral no trabalho. De acordo com informações do Ministério Público do Trabalho, 171 denúncias foram recebidas até a sexta. O Rio Grande do Sul é o quinto Estado brasileiro com maior número de denúncias desse tipo registradas em 2022.