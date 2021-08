Acusado de abuso sexual, gamer Raulzito é preso no Rio de Janeiro

Pelo menos duas vítimas de Raulino de Oliveira Maciel foram identificadas; ele tem mais de 200 mil seguidores

De acordo com as investigação da Polícia do Rio, esses casos de abuso aconteceram dentro e fora do Estado



Um gamer com milhares de seguidores na internet foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro acusado de abuso sexual. Ao menos duas vítimas de Raulino de Oliveira Maciel foram identificadas. Raulzito, como é conhecido nas redes, tem mais de 200 mil seguidores — uma espécie de celebridade nas redes sociais. Ele produz conteúdo de jogos online, competições virtuais e também prometia impulsionar a carreira de jovens e adolescentes. Raulzito já está no sistema carcerário do Rio de Janeiro e a polícia fluminense tenta avançar nas investigações contra ele. A suspeita é de que outras vítimas tenham sofrido nas mãos de Raulzito. Porém, não tiveram coragem de denunciar o abuso. De acordo com as investigação da Polícia do Rio, esses casos de abuso aconteceram dentro e fora do Estado. Raulzito era vinculado a uma emissora de televisão. Após a prisão, ele foi sumariamente desligado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga