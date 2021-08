Casal brasileiro é detido na Geórgia por abuso sexual infantil

Daniel Matos e Arynna Barboni não têm direito a fiança; pelo menos seis famílias já fizeram denúncias formais à polícia

Pixabay Informações divulgadas por jornais locais afirmam que Arynna trabalhava como babá e filmava o marido tendo relações com as menores



Um casal de brasileiros foi preso no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, acusado de assédio, abuso sexual e estupro contra menores de idade. O caso aconteceu na cidade de Marietta. Daniel Matos já tem outras passagens pela polícia norte-americana. Ele agia em parceria com a esposa, Arynna Barboni. De acordo com as informações do próprio boletim da polícia, o casal trabalhava junto em uma espécie de “organização criminosa” para aliciar menores de idade para a prática de atos sexuais. Essa prisão, em específico, se deu por conta de uma menina de 14 anos que teria sido cooptada dentro da própria escola pelo Daniel. Os dois estão presos e não têm direito a fiança. Informações divulgadas por jornais locais afirmam que Arynna trabalhava como babá e filmava o marido tendo relações com as menores. Pelo menos seis famílias já fizeram denúncias formais à polícia com suspeita de aliciamento ou ataque as filhas.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano