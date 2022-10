Acusado de crimes sexuais, Thiago Brennand diz que é perseguido e não está fugindo

Ele é considerado foragido pois não retornou ao Brasil após ter tido sua prisão decretada após agredir uma mulher em uma academia de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News No vídeo, o empresário se defendeu das acusações de crimes sexuais e lesão corporal



Nesta segunda-feira, 10, o empresário Thiago Brennand, acusado de crimes sexuais, lesão corporal e corrupção de menores publicou um pronunciamento onde disse que não está fugindo e se defendeu das acusações. Ele é considerado foragido pois não retornou ao Brasil após ter tido a prisão decretada por ter sido flagrado agredindo uma mulher em uma academia em São Paulo. No dia 4 de setembro, antes de ser denunciado pelo Ministério Público (MP), Brennand viajou para Dubai. No vídeo, o empresário não especifica onde está. “Estou absolutamente tranquilo onde estou, não estou fugindo. Prisão ilegal? Quem que vai se submeter a um Estado de exceção?”, alegou. Brennand afirma que as acusações contra ele fazem parte de uma conspiração e que “mexeram com a pessoa errada”: “Essa farsa que visa prejudicar um cidadão que vocês morrem de inveja”. Em agosto, o empresário foi filmado agredindo uma atriz em uma academia de luxo, a mulher também afirma que foi mantida em cárcere privado e forçada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Thiago.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina