Acusado de matar Henry Borel, Dr. Jairinho tem registro médico reativado no Cremerj

Especialistas afirmam que, se ele exercer a atividade dentro da cadeia, caso seja condenado, poderá ter redução em uma eventual pena decretada pela justiça

VITOR BRUGGER/AM PRESS&IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Dr. Jairinho foi preso pela polícia com a namorada por suspeita de matar enteado



O ex-vereador Dr. Jairinho, acusado de envolvimento direto na morte do menino Henry Borel, de 4 anos, pode exercer a medicina novamente, atrás das grades, já que o registro dele de médico foi reativado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A informação já consta no site da instituição. Inicialmente, o registro havia sido suspenso por seis meses, o que foi renovado por mais seis meses. Assim, em tese, ele pode exercer a função na cadeia. Especialistas afirmam à Jovem Pan que, caso ele seja condenado e preste serviços de saúde internamente no presídio, ele poderá reduzir o tempo de sua pena. Dr. Jairinho está detido em Bangu 8, no Complexo de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, desde abril de 2021. A defesa dele apresentou diversas tentativas para que ele respondesse às acusações em liberdade, mas todas foram negada pelas justiça. Já a ex-namorada dele e mãe de Henry, a professora Monique Medeiros, está em liberdade, mas cumprindo medidas restritivas. Ambos vão a júri popular, mas ainda não há uma data definida para o julgamento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga