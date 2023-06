Estudo aponta que homicídios no Amazonas superam média nacional

Em 2022, mais de 8 mil pessoas foram vítimas de crimes violentos letais intencionais na região da Amazônia Legal

Joao LAET / AFP Amazonas registrou a maior taxa de crimes violentos letais intencionais no ano passado, totalizando mais de 1,4 mil assassinatos



Dados do Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a região da Amazônia Legal possui índices de violência letal, desde 2012, mais elevados do que a média nacional. Em 2022, mais de 8 mil pessoas foram vítimas de crimes violentos letais intencionais na região. No mesmo ano, a taxa de mil mortes por habitantes foi de 26,7. Já nos demais Estados o índice foi de 17,7. Assim, a violência letal na Amazônia é 50,8% maior em relação aos índices apresentados pelas outras federações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre ações de segurança e combate ao crime na Amazônia. “Vamos lançar em breve o plano Amazônia Segurança e Soberania em parceria com os Estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo é o combate sem trégua a crimes”, comentou. Dentre os Estados que compõem a Amazônia Legal. o Amazonas registrou a maior taxa de crimes violentos letais intencionais no ano passado, com índice de 33,1 para cada 100 mil habitantes, totalizando mais de 1,4 mil assassinatos no ano.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.