Advogado da família de George Floyd auxiliará parentes de homem negro baleado nos EUA

O advogado de direitos civis Ben Crump assumiu o caso e vai defender a família de Blake

Reprodução Em Kenosha, no Wisconsin, onde Jacob Blake, de 29 anos, foi alvejado, milhares voltaram a se manifestar e houve confronto com a polícia



Manifestantes foram as ruas nos Estados Unidos mais uma vez para protestar depois de um policial branco atirar várias vezes nas costas de um homem negro durante uma abordagem no fim de semana. Em Nova York, o grupo se reuniu pacificamente na Times Square levando cartazes e caixas de som. Em Kenosha, no Wisconsin, onde Jacob Blake, de 29 anos, foi alvejado, milhares voltaram a se manifestar e houve confronto com a polícia. O advogado de direitos civis Ben Crump assumiu o caso e vai defender a família de Blake.

Crump também defende a família de George Floyd, homem negro que morreu sufocado por um policial em maio deste ano. Durante uma coletiva de imprensa, o advogado disse que os três filhos de Blake estavam a alguns metros do local onde o pai foi baleado pelo policial. Na segunda-feira, o governador democrata do Wisconsin, Tony Evers, pediu o envio da Guarda Nacional para atuar na cidade de Kenosha nos próximos dias. Evers também convocou uma sessão legislativa especial para desenvolver um pacote de leis com o objetivo de abordar a atuação da polícia local.

*Com informações do repórter Leonardo Martins