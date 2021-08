Advogados de Dr. Jairinho tentam habeas corpus para ex-vereador deixar prisão

Decisão que levou Jairinho à prisão contava também que ele teria influência política e poderia interferir nas investigações

Reprodução/Redes Sociais Henry Borel foi morto em março de 2021



Os advogados do vereador cassado, Dr. Jairinho, acusado de matar por espancamento o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, estão tentando tira-lo da cadeia. A defesa dele entrou com pedido de habeas corpus na Justiça fluminense, alegando que o ex-parlamentar não coagiu testemunhas do caso. Esse foi um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público e pela policia para pedir a prisão de Dr. Jairinho, que aconteceu em abril deste ano. A mãe de Henry Borel, a professora Monique Medeiros, também foi presa naquele mês. A decisão que levou Jairinho à prisão contava também que ele teria influência política e poderia interferir nas investigações.

No entanto, para a defesa do parlamentar cassado, isso não faz mais sentido — uma vez que Jairinho já foi cassado. Advogados pedem, ainda, que os magistrados não levem em consideração a preocupação com a opinião publico nociva. Jairinho e a mãe de Henry estão presos desde abril e são réus na Justiça fluminense pela morte da criança. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado, com direito a tortura, motivo torpe e sem direito de defesa. O pai da criança, o engenheiro Leniel Borel, disse que ficou surpreso com o pedido de habeas corpus. No entanto, não acredita que o ex-vereador possa ser solto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga