Aeroportos recebem operação de reforço para Natal e Ano Novo

Anac informa que, até o momento, já emitiu cerca de 5 milhões de bilhetes para passageiros que vão embarcar em terminais pelas cinco regiões do país

Renato S. Cerqueira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 27/04/2022 Movimentação no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



O governo federal iniciou, nesta sexta-feira, 22, a operação especial de fim de ano nos principais aeroportos do país. A iniciativa reúne 62 agentes da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) nos 18 terminais mais movimentados. O objetivo dos fiscais é avaliar se os passageiros receberão um serviço de qualidade e identificar os problemas de cada aeroporto. A ação ocorre todos os anos durante o período do Natal e Ano Novo. Segundo dados da concessionária Aena, que faz a gestão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro, 967 mil pessoas devem passar pelo terminal em 5.865 voos. Já no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a expectativa é de 337 mil passageiros entre os dias 15 de dezembro e 2 de janeiro. O número representa uma queda de 42% no fluxo, após em outubro o governo federal determinar a redução das operações do terminal fluminense. Contingente foi realocado para o Aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro, onde a expectativa é de 530 mil passageiros, volume 86% maior do que no mesmo período do ano passado.

A Anac informa que, até o momento, já emitiu cerca de 5 milhões de bilhetes para passageiros nos aeroportos espalhados pelas cinco regiões do país. De acordo com a agência, o movimento no mês de dezembro deve somar 18 milhões. A expectativa é de uma movimentação de cerca de 20 milhões de passageiros em janeiro. A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que administra 14 aeroportos pelo país, espera atender 386 mil pessoas durante as festas de fim de ano, em 3.773 voos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini