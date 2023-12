Comissão da Câmara aprova projeto que obriga a criação de banheiros para cães e gatos em novos aeroportos

O projeto, agora, será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Salão do aeroporto de Congonhas, localizado em São Paulo



A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 18, um projeto de lei que torna obrigatória a inclusão, nos novos projetos e contratos de concessão de aeroportos, de cláusula que preveja a criação de banheiros para cães e gatos. Segundo a proposta do deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), o banheiro pet deverá conter espaço com grama artificial e mangueira para limpeza, sacos para recolher resíduos diversos e lavatório para higiene das mãos. O parecer do relator, deputado Nilto Tatto (PT-SP), foi favorável ao projeto. “A necessidade de banheiros para animais de estimação em aeroportos é uma questão de importância crescente, pois cada vez mais pessoas optam por viajar com seus cães e gatos”, avaliou. “A iniciativa não é inédita e já colheu resultados positivos em outros países”, completou. O projeto, agora, será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.