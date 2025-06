Agência da ONU e associação firmam parceria para atender refugiados em São Paulo

No ano passado, mais de mil atendimentos deste tipo foram realizados; objetivo é expandir os serviços também para a região metropolitana

Paulo Pinto/Agência Brasil O compromisso firmado entre as duas entidades prevê a mobilização e capacitação de mediadores culturais



Uma nova parceria foi estabelecida nesta terça-feira (24) entre a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Associação Médica Líbano Brasileira (AMLB), com o objetivo de expandir os atendimentos de saúde gratuitos para refugiados e migrantes em São Paulo. Esta iniciativa surge como uma resposta à crescente demanda por serviços de saúde entre pessoas que chegaram à capital paulista vindas de outros países e que se encontram em situação de vulnerabilidade. No ano passado, mais de mil atendimentos desse tipo foram realizados, e a meta agora é expandir esses serviços não apenas na capital, mas também na região metropolitana.

O compromisso firmado entre as duas entidades prevê a mobilização e capacitação de mediadores culturais, com o intuito de tornar o atendimento mais humanizado e individualizado. A ideia é que esses mediadores, com conhecimento em diferentes culturas, possam realizar atendimentos na língua de origem dos pacientes, proporcionando uma melhor experiência e compreensão das necessidades de cada um.

Além disso, a parceria busca aprimorar a sistematização e gestão de dados dos atendimentos, facilitando o acesso a informações e agilizando o processo para aqueles que retornam ao serviço. Com um sistema de dados mais eficiente, será possível acompanhar o histórico de saúde dos pacientes de forma mais precisa, garantindo continuidade no tratamento e melhorando a qualidade do atendimento prestado.