Agentes que chutaram usuário na Cracolândia em confronto são afastados

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Às vésperas do início da campanha para prefeitura, as ações da Cracolândia aumentaram



A Prefeitura de São Paulo afastou das ruas os guardas municipais que foram filmados espancando um homem na região da Cracolândia na última quinta-feira, 24. As imagens mostram três agentes chutando a cabeça de um rapaz que já estava deitado no chão se protegendo sem aparentar nenhuma resistência. Um dos guardas ainda dispara tiros de bala de borracha em outras pessoas, que corriam do local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que não compactua e repudia veementemente os atos registrados pelo vídeo. Segundo a pasta, os agentes flagrados foram imediatamente afastados do serviço operacional. Foi instaurado uma investigação interna, que será encaminhada para a Corregedoria da GCM. Às vésperas do início da campanha para prefeitura, as ações da Cracolândia aumentaram. Segundo moradores da região, o fluxo entra em confronto com os guardas aos menos duas vezes ao dia.

*Com informações do repórter Leonardo Martins