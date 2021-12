Alerj ignora parecer do TCE e aprova contas de Witzel e Castro em 2020

Tribunal de Contas havia emitido em junho um parecer prévio pedindo a não aprovação por encontrar pelo menos quatro irregularidades, dentre elas desvios nas contratações emergenciais de combate à pandemia da Covid-19

PAULO CARNEIRO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Imagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro



Na última quarta-feira, 15, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu aprovar as contas do governo do Estado referente ao ano de 2020, apesar de um parecer contrário dado em meados desse ano pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE). São contas que tem a ver tanto com Wilson Witzel, o governador impeachmado, quanto como atual governador Claudio Castro, que assumiu o posto interinamente após afastamento de Witzel pela justiça. Ao todo, foram 74 votos de parlamentares a favor e 15 contra.

Em junho de 2021, o TCE deu um parecer prévio pedindo a rejeição das contas por encontrar pelo menos quatro irregularidades, entre elas a aplicação de um percentual inferior a 25% dos recursos dos royalties do petróleo para a área da saúde, rubrica que tem parâmetros definidos por lei. Além disso, as contas de 2020 são compostas também por contratações milionárias para montagem de hospitais de campanha emergenciais para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A maioria das construções jamais saiu do papel. Essas irregularidades encontrados pela justiça resultaram no impeachment de Witzel em abril de 2021.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga