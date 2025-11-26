Alesp aprova viagem de deputados para visitar Eduardo Bolsonaro nos EUA

Gil Diniz e Paulo Mansur propuseram a viagem com a justificativa que o filho de Jair Bolsonaro é uma liderança significativa do partido com a maior bancada da Casa

Rodrigo Romeo/Alesp O deputado estadual Gil Diniz, um dos proponentes da viagem



A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou a viagem de dois de seus deputados estaduais aos Estados Unidos. O objetivo da viagem é se encontrar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A decisão foi formalizada em uma sessão realizada na terça-feira (25), onde 44 parlamentares votaram a favor e 15 se opuseram à proposta. Vale destacar que a viagem, agendada para ocorrer entre 25 de novembro e 2 de dezembro, não implicará em custos para a Assembleia, conforme foi determinado durante a sessão.

Os deputados Gil Diniz e Paulo Mansur, ambos filiados ao Partido Liberal, foram os proponentes da viagem. A justificativa apresentada para a aprovação destacou a relevância de Eduardo Bolsonaro como uma liderança dentro do PL, partido que detém a maior bancada na Alesp, representando mais de um quinto dos parlamentares. O encontro tem como objetivo principal discutir e debater projetos de lei em tramitação, além de ações políticas que são de interesse direto para a população paulista.

A aprovação da viagem foi oficializada pelo presidente da Assembleia, André do Prado, também do PL, que descreveu a iniciativa como uma comissão de representação. A partida está programada para começar no dia seguinte à aprovação, com os deputados voando para o Texas, onde Eduardo Bolsonaro está residindo desde o início do ano.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA