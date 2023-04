Alesp oficializa temas das cinco primeiras CPIs da nova legislatura

Mesmo com a definição de temas, as primeiras reuniões só devem acontecer em maio, já que o foco na segunda quinzena de abril serão as comissões permanentes

Divulgação/Flickr/Alesp - Larissa Navarro Ato para a criação das CPIs foi assinado pelo presidente da Alesp



O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) assinou o ato para instalação das 5 primeiras CPIs. O ato já foi publicado no Diário Oficial do do Estado. Os temas das CPIs são: CPI da Enel, apresentada por Thiago Auricchio (PL); dos Golpes do Pix, de Itamar Borges (MDB); da Transição de Gênero, protocolada por Gil Diniz (PL); dos deslizamentos de terra, pedido de Fabiana Barroso (PL); e, por fim a CPI da Epidemia de Crack, pedida pelo deputado Paulo Correia Junior (PSD). Uma reunião será feita entre a Mesa Diretora e as lideranças partidárias para que os partidos indiquem os participantes das Comissões. Segundo o regimento da Alesp, cada comissão é integrada por nove parlamentares e tem duração de investigação de 120 dias, sendo possível uma prorrogação de 60 dias. Ainda segundo o regimento, apenas cinco CPIs podem acontecer simultaneamente. A primeira reunião deverá acontecer apenas em maio, já que a atenção deve ser voltada para as comissões permanentes nas duas últimas semanas de abril.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha